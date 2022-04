Koroonakriis läbi? Vaktsiini on ladu täis ja suurtootja lõpetas tootmise

Koroonavaktsineerimine on soikunud ja vaktsiinid seisavad laos.

Serum Institute of India Ltd., maailma suurim vaktsiinitootja ja Covid-19 vaktsiinide peamine tarnija arengumaadele, on lõpetanud uute dooside tootmise kuna, laovarud kasvasid ülemaailmse ületootmise tingimustes 200 miljoni annuseni.