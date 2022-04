Maailmapank eraldab Ukrainale 88,5 miljonit eurot

Šmõgal toonitas, et Ukraina on vastutustundlik riik. «Meil on stabiilne makromajanduslik olukord ja jätkame oma rahaliste kohustuste täitmist,» märkis ta postituses. «Venemaa agressioon läheb meile aga iga päev kalliks maksma. Vajame rahalist abi, et toetada oma inimesi, kes on Venemaa tegevuse tõttu kannatanud.»