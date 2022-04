Eesti pangad jätkavad hoogsat kasvamist

Coop Panga majandustulemusi tutvustaval veebiseminaril tundus tegevjuht Margus Rink olevat lausa eufooriline. «2022. aasta esimene kvartal oli panga jaoks väga tugev,» alustas pangajuht oma esinemist. «Isegi imelik on üldise maailmamajanduse ja sõja taustal sellistest tulemustest raporteerida.»

Coop Pank teatas, et panga laenuportfelli maht ületas esimeses kvartalis miljardi euro piiri. Enne aktsiate avalikku esmaemissiooni 2019. aastal lubas pank, et laenuportfelli miljardiline piir ületatakse 2022. aasta lõpuks. Nüüd selgus, et eesmärk täideti üheksa kuud varem.