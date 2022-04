G7 lubab Ukrainale sel aastal 24 miljardit dollarit anda

«Kutsume kõiki riike ja rahvusvahelisi organisatsioone ühinema meie jõupingutustega, et tagada Ukrainale tema kiireloomuliste vajaduste rahuldamisel ja tuleviku ülesehitamisel piisav toetus,» rõhutatakse dokumendis.

Päev varem ütles IMF-i tegevdirektor Kristalina Georgieva, et Ukraina taotles fondilt viis miljardit dollarit kuus toetust rahalise puudujäägi katmiseks, et säilitada majanduse toimimine järgmise kolme kuu jooksul ning IMF aitab seda puudujääki katmiseks vahendeid koguda.

Ukraina presidendi majandusnõunik Oleg Ustenko hindas eelmisel nädalal ajalehele The New Yorker antud usutluses Ukraina lähikuude eelarvepuudujäägiks umbes 8 miljardit dollarit kuus ja teatas partneritele, et soovib kuueks kuuks abi 50 miljardit dollarit.