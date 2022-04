Hiina nulltolerants koroona suhtes jõuab läbi kaubapuuduse ja hinnatõusu Eesti poelettidele

Euroopa jaekettide teatel on probleeme näiteks mängukonsoolide, telefonide, tahvelarvutite, arvutite, pesumasinate ja nõudepesumasinate saadavusega. Eestis on olukord hetkel parem ja ladudes kraami on, kuid ka meil on uute kaubapartiide tarneajad veninud taas kuude pikkuseks. Samuti on kallinenud nii sisseostu- kui transpordihinnad, millega paraku kaasneb hinnatõus ka poelettidel.

Hiina nulltolerantsipoliitika koroona suhtes tähendab, et seal, kus vähegi avastatakse uusi nakkusjuhtumeid, pannakse terved piirkonnad lukku. Seetõttu suletakse kümnemiljoniliste elanikkondadega suurlinnu ja osaliselt ka riigi lõunaosas asuvaid maailma suurimaid sadamaid.

Sadade miljonite inimeste liikumine on pärsitud

Kohe aasta alguses jõustusid taolised blokaadid Yuzhou ja Anyangi linnades. Märtsis levis nakkus suurlinna Shenzheni, kus valmib lõviosa maailma elektroonikatoodangust ja eelmisel nädalal sulgesid kümned elektroonikatootjad karantiinimeetmete tõttu oma tehased Shanghai lähedal asuvas Kunshanis. Reutersi andmetel kehtisid eelmisel nädalal erinevad liikumispiirangud kokku 373 miljonile hiinlasele.

Sel nädalal võttis BBC andmetel olukord aga ennekuulmatu pöörde, kui Shanghai lähistel otsustati hakata terveid kogukondi karantiinitsoonidesse ümber paigutama. Kohalike võimude plaan on kolida inimesed oma Pingwangi kodudest 160 km kaugusel asuvasse naaberprovintsi Zhejiangi, kuhu nad jäävad vähemalt nädalaks. Võimude teatise kohaselt võiks kohale jätta vaid väikelapsed, eakad ja puuetega inimesed. Hiina ametnikud on üha kasvava suure surve all, et vähendada nakkusohtu ja viia juhtude arv nullini, nii nagu kommunistliku partei poliitika seda ette näeb.

Euroopa elektroonikamüüjate hinnangul on olukord enam kui keeruline ja usutakse, et tarnehäired kestavad veel kaua. Shanghais asub ka maailma suurim sadam ning piirangud on muutnud laevade jaoks raskemaks kauba lastimise ja lossimise. See peegeldub sadamas kuhjuvates konteinerimägedes. Lisaks on Shanghai Pudongi rahvusvaheline lennujaam lukustuse ajal samuti kaupadest ummistunud.

Hinnatõusust pääsu pole

Kaubapuudus kimbutab teravalt juba ka Soome jaekette. Nende hinnangul on probleemid kõige suuremad näiteks mängukonsoolide, telefonide, tahvelarvutite, arvutite, pesumasinate ja nõudepesumasinate saadavusega, kirjutas Ilta-Sanomat. Sõda Ukrainas võib olukorda veelgi teravdada, kuna seal toodeti suures koguses väärisgaasi neooni. Gaasi on vaja laserites, mida kasutatakse pooljuhtide valmistamisel.

Eesti kaupmehed loodavad, et on eelnenud kahe kriisiaasta kogemuste läbi uuteks tarneraskusteks paremini valmistunud.

Klick Eesti juhatuse liikme Kaire Koik sõnas, et hetkel on olukord kontrolli all, kuid mis sügisel saab, on veel vara ennustada. «Siiski on juba praegu tooteid, mille saadavusega on probleeme ja mille potentsiaalsed tarneajad on 3-4 kuud,» märkis Koik.

Euronics Eesti turundusdirektori Kristjan Terase sõnul oodati aasta alguses, et olukord tarnetega stabiliseerub kolmandas või neljandas kvartalis, kuid nüüd valitseb turgudel lähituleviku suhtes pigem äraootav suhtumine. «Sõjaolukorra tõttu on muutunud paljude toormaterjalide tarneahelad ning seda kogevad paljud, kui mitte enamus sektoritest,» rääkis Terase. «Kiipide tootmiseks kasutatakse näiteks muldmetalle, mis juba varem on olnud piiratud kättesaadavusega ning selge on see, et vähemalt ajutiselt süvenevad probleemid veelgi.»

Ta lisas, et ka paljude teiste materjalide, näiteks metallide ja plastmasside, tarneahelad on sunnitud muutumises, kuid see ei tähenda, et tootmine ja tarned täielikult peatuks. Mida suurema nõudlusega on mõni komponent või materjal, seda kiiremini leitakse alternatiivsed tarnijad.

«Loomulikult võtab see kõik aega ning mõjutab läbi materjalide tarneahelate ka lõpptoodete turgu. Seeläbi võivad teatud tootegruppide tarneajad senisest mõnevõrra pikeneda. Loodame samas, et antud raputuse mõjul saavad tootjad senisest enam kasutusele võtta ka näiteks taaskasutatud elemente ja materjale,» lausus Terase.

Terase sõnul on Euronicsil pikaajalise kogemusega elektroonikatoodete ja kodumasinate edasimüüjana piisavalt teadmisi sarnaste probleemide lahendamiseks. «Kindlasti pole ükski tarneahela suurem muutus eelnevaga ühene, kuid õpetab siiski efektiivselt planeerima ja ette mõtlema. Nii on meie laod juba esimeste turukeskkonna muutuste järel vastavalt valmistuma hakanud. Lisaks teeme oma lepingupartneritega igapäevaselt koostööd, et tarneauke ei tekiks.»