Ettevõtlikke ukrainlasi ootab tasuta e-residentsus

«Sõjategevuse tõttu on ukrainlased silmitsi majanduskriisiga. Tänaseks on Ukrainast naaberriikidesse lahkunud ligi viis miljonit sõjapõgenikku, sealhulgas ettevõtjad ja vabakutselised professionaalid. Kuna Eesti on ainus riik maailmas, mis e-residentsuse kaudu pakub mitteresidentidele virtuaalset ettevõtte loomise ja juhtimise võimalust, siis leidsime, et meie kohus on püüda ukrainlasi aidata,» ütles e-residentsuse tegevjuht Lauri Haav pressiteate vahendusel.