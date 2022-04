Kurioosum e-poes: kaup on, aga hindu pole ega tule

Turule on tulnud Promo Cash&Carry e-pood e-Promo, kuid e-poodi sisenejat tabab hämmeldus, sest mitte ühelgi kaubal pole hinda. Poe esindaja toob sellele kummalise põhjenduse - nad müüvad kaupa ainult juriidilistele isikutele. Alles pärast kliendilepingu sõlmimist saab klient omale paroolid e-poodi sisenemiseks ja hindade nägemiseks. Kliendilepingu sõlmimiseks võib kuluda kuni kolm tööpäeva.

«Meil on igale kliendile personaalsed hinnad, seepärast ei saa me neid kaupade juures näidata,» selgitas Promo kaupluslao horeca assistent Olga Toomikas.

e-Promo e-poest on küll nii kauba koodid kui ka vöötkoodid, toote kirjeldus ja pilt, kuid mida ei ole, on hind. Foto: ekraanitõmmis

Küsimusele, et kuidas saab klient üldse otsustada, kas tal on mõtet nende kliendiks hakata, kui ta ei tea, mis nende kaubad maksavad, soovitas Toomikas sõita nende kaupluslattu kohale ja vaadata riiulitel olevaid hindu.

Iseenesest ei nõua ükski seadus hindade avaldamist e-poes, kui müük on juriidilisele kliendile. Samas on selge, et kauba hinda tahab teada ka juriidiline klient. Sarnase etapi oma e-poega on läbinud Promo konkurent Kaupmees & Ko, kes pärast hindade avaldamist vabanes suurest hulgast kliendipäringutest.

«Meie e-poes on kuvatud Kivilinna kaupluslao hinnad, mis teistes ladudes võivad olla teistsugused,» ütles Kaupmees & Ko e-äri juht Avely Riiel. «See on märksa läbipaistvam ja konkreetsem, kui toode, millel puudub hind.»

Kardetakse konkurentide hinnaseiret

Kaupmehe e-pood on olnud väljas seitse aastat ja esimesel aastal ei olnud neil hindu, kuid viimased kuus aastat on nad näidanud kaupa koos hinnaga. Riieli sõnul vähendas see oluliselt klientide päringuid ja andis neile väga suure eelise töömahu vähenemise näol.

«Nad kardavad, et konkurendid teevad hinnaseiret, aga see on ju klientide lollitamine,» arvas Riiel. «Meie tahame olla läbipaistvad. Kui hinnad on nähtavad, siis klient võib otsustada ringi või võrrelda, kas ta läheb Kaupmehesse või Promosse. Meie eesmärk on, et klient peab saama valida.»

Juriidilistele klientidele on ka Kaupmehes personaalne lähenemine ning hindu kalkuleeritakse mahtude pealt. Klient näeb oma erihinda pärast sisselogimist.