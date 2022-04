Ekspert: kinnisvaraarendajatel on pool kaupa leti all peidus

«Arendajad ei taha kunstlikku defitsiiti tekitada ega muul moel turgu mõjutada, vaid tegemist on viimastel kuudel ilmnenud uute äririskide maandamisega. Kuna arendaja ei tea ka ise täpselt, milliseks kujuneb projekti lõpphing, siis hoitakse osa kaupa praegu peidus,» leiab Ränk.

Loomulikult tuli ka varem ette, et projektid läksid algse plaaniga võrreldes kallimaks, kuid praegu on suurusjärgud hoopis teised. «Kui ikka metalli hind hüppab paari nädalaga 50% üles, siis on mõju objekti lõppmaksumusele arusaadavalt olemas,» tõi Ränk vaid ühe näite.