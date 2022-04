Majanduse lühiuudised

Riik maksis energiaarveid kinni 170 miljoni euro eest

Riik on toetanud talvel järsult kasvanud energiaarvete tasumist ligi 170 miljoni euroga. Valitsus määras hinnatõusu leevendamiseks ajutised toetused, millest enamik kehtis märtsi lõpuni. Keskkonnainvesteeringute keskusele esitati kuue kuu jooksul avaldusi 158 miljoni euro hüvitamiseks era- ja äritarbijatele, kohalike omavalitsuste kaudu on seni välja makstud üle 10 miljoni euro eest energiatoetusi. Riigikogu võttis talve lõpus vastu ka elektrituruseaduse muudatused ning see võimaldab energiamüüjatel pakkuda kodutarbijatele soodsamatel tingimustel tähtajalisi lepinguid, kus on energia hind fikseeritud. BNS