Võlast vabaneda soovijaid hakkab nõustama usaldusisik

«Eesmärk on muuta raskustesse sattunud ettevõtjate ja inimeste aitamiseks loodud meetmed abivajajate jaoks arusaadavamaks, tõhusamaks ja kõikidele osapooltele vähem kulukaks,» sõnas minister riigikogu ees peetud kõnes.

Eraisikutele luuakse ühtne maksejõuetusavaldus, mille esitamisel on võimalik võlgniku suhtes algatada nii pankroti-, kohustustest vabastamise kui ka võlgade ümberkujundamise menetlus.

«Füüsilise isiku jaoks on võlgade ümberkujundamise menetlus ja isegi selle algatamine keeruline. Täita ja esitada tuleb mitmeid vorme, igaühel on omad tingimused ja niigi keerulises olukorras võlgniku jaoks käib see üle jõu. Samuti ei olda võlgade ümberkujundamise menetlusest kui ühest võimalusest üldse teadlikud. Loodame seda uue, ühe avalduse süsteemiga muuta,» sõnas minister.