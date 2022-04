Lääne ettevõtete palgaraha voolab endiselt massiliselt Venemaale

Lääne ettevõtteid, nagu näiteks McDonald’s, Renault ja paljud teised, maksavad oma Venemaa töötajatele palka edasi hoolimata sellest, et eelmisel kuul teatati, et tegevus riigis peatatakse. Financial Timesi analüüs näitab, et selliseid palgasaajaid on vähemalt 188 000. Tõenäoliselt on neid siiski palju enam, kuna suured tööandjad, sealhulgas KFC omanik Yum Brands ja Coca-Cola, ei ole kinnitanud, kas nende palgamaksed Venemaal jätkuvad.

Analüüs on kooskõlas Moskva linnapea Sergei Sobjanini esmaspäevase teatega, kus märgiti, et välisfirmade lahkumine või töö peatamine on tekitanud 200 000 linna töötajale töötuks jäämise ohu. «Meie hinnangul ähvardab umbes 200 000 inimest töökaotus,» kirjutas Sobjanin oma blogis. Linnapea meenutas, et eelmisel nädalal kiitsid linnavõimud heaks vallandamisohus töötajate toetamise programmi. Eelkõige on see suunatud välismaiste ettevõtete töötajatele. Võttes arvesse föderaaleelarvest saadavaid toetusi, eraldatakse programmi elluviimiseks 3,36 miljardit rubla (37 miljonit eurot).

Kui valgekraede tööandjad, nagu Boston Consulting Group, Linklaters ja McKinsey, viivad töötajaid üle teistesse riikidesse, siis tootmis-, kaubandus- ja teenindussektori töökohad ilmselt kaovad, kui ettevõtted ei näe peatset võimalust oma äride uksi taas avada.

Levi Straussi tegevjuht Chip Bergh ütles, et aprillis maksab teksabränd endiselt oma 800-le Venemaa töötajale palka. «Praeguste uudiste valguses ei ole ma kuigi optimistlik, et hakkame varsti täies mahus taas tegutsema,» lisas Bergh.

FisherBroylesi juristi Peter Findingi sõnul on tegevuse peatanud ettevõtted Venemaa seaduste kohaselt endiselt kohustatud töötajatele palka maksma. «Ettevõtted saavad valida, kas jätkata töötajatele tavapärasel viisil maksmist, maksta välja kuni kuue kuu töötasu kombineerituna koondamis- ja lahkumishüvitisena või suunata inimesed tööaladele, mida tegevuse peatamine ei mõjuta,» selgitas Finding. «Tööandjad võivad ka töötajatega leppida kokku, et viimased nõustuvad töö peatamise ajal madalama palgaga, kuid töötajatel oleks sellise stsenaariumi korral läbirääkimistel nõrgem positsioon.»

Ikea on võtnud kohustuse maksta oma töötajatele palka Venemaal kuni mai lõpuni, kokku kolm kuud, mis on ühe kuu võrra enam kui Venemaa seadustega nõutud koondamistasu. Ikea pole samas teatanud, kas mai lõpus töötajad koondatakse.

Analüüsifirma BCG küsitluse kohaselt usub enamik investoreid, et Lääne ettevõtete Venemaale naasmiseni kulub kaks kuni viis aastat. Finding, kes tegeleb Venemaal rahvusvaheliste ettevõtete nõustamisega, ütles, et mitteaktiivsed töötajad ilmselt koondatakse, kuigi töötajatele miinimumpalga maksmine, mis on 12 500 rubla (137 eurot) kuus, on suurfirmadele suhteliselt väike väljaminek.

McDonald’s, mille ülemaailmsed tulud olid eelmisel aastal 23 miljardit dollarit, teatas, et maksavad jätkuvalt Venemaal palka 62 000 töötajale ning nende palga- ja liisingukulud ulatuvad riigis kokku 50 miljoni dollarini kuus.

Paljudel Lääne ettevõtetel on samas keeruline sanktsioonide all ägavasse riiki raha üle kanda. Findingu hinnangul tuleb neil kasutada töötasude maksmiseks arvatavasti oma Venemaa ettevõtete rahareserve, kuid need võivad peagi lõppeda. «Venemaal näeme lähiajal päris palju maksejõuetuse ja likvideerimise juhtumeid,» arvas ta. «Kui Venemaa tööandja läheb likvideerimisele, on ettevõte teoreetiliselt kohustatud enne töötajatele palga välja maksma. Kui raha pole, siis seda muidugi teha ei saa.»

Venemaa valitsus üritab juba massilise tööpuudusega tekkivaid probleeme ennetada, hiljuti käivitati 40 miljardi rubla suurune abipakett, mis peaminister Mihhail Mišustini sõnul toetaks umbes 400 000 töötajat.

Mõnede Lääne tööandjad on mures, et Moskva võib arestida ettevõtete varasid või lubada neile kuuluva intellektuaalomandi vargusi. «Vene valitsus on kehtestanud seadused, millega saab lahkuvate ettevõtete vara natsionaliseerida,» ütles Levi Straussi juht Bergh. «Nad võiksid sõna otseses mõttes omastada meie kaubamärgi.»

USA kaubamärgiadvokaat Josh Gerben lisas, et «kaubamärkide skvotterid» on juba esitanud taotlusi kasutada McDonald'si, Coca-Cola ja teiste lääne kaubamärkide logosid.

Findingi sõnul on mitmed firmad, sealhulgas British American Tobacco, otsustanud oma vara üle anda Vene partneritele, mis võimaldab eeldatavasti säilitada ka töökohti. Sellises olukorras on töötajate tulevik aga äärmiselt ebakindel, sest töökulutuur ja tasustamise kord ilmselt muutub.