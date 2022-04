Aas: LNG laev on leitud ja käivad läbirääkimised

Samas on suhtlemine riigi ja erasektori arendajate vahel olnud puudulik. Alexela juhatuse esimees Marti Hääl ütles 11. aprilli riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon istungil, et riigiga koostöös plaanitava terminallaeva ja taristu käitamiseks veel äriplaani pole, kuna puuduvad vajalikud sisendandmed.

Mõned päevad hiljem ütles Hääl Vikerraadio saates "Reporteritund", et Eleringi ja Gasgrid Finland on teinud pakkumisi samadele laevadele, mille osas Alexela läbirääkimisi peab.

Aas tõdes infotunnis, et laev, mille osas läbirääkimised käivad võib olla sama laev, mille suunas vaatas ka Alexela. "Nii et selles osas mul ei ole küll sajaprotsendilist kinnitus, aga arvestades ja teades seda, kui vähe on neid laevu, mis on hetkel veel vabad, siis kindlasti ei saa välistada, et mõlemad pooled vaatasid korraga ühe laeva suunas," ütles minister.