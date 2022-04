Riik eraldab kümneid miljoneid väikeste elektritootjate toetuseks

Energiajulgeolek on üks osa julgeolekust ning on oluline, et meil oleks palju hajatootmist ja et me kasutaksime palju erinevaid energiaallikaid.

«Kitsaskohaks on olnud võrgud, mis ei kanna välja, ja see, et investeeringud väikelahendustesse on olnud takistatud,» sõnas Kallas. Peaminister kinnitas, et energiajulgeoleku küsimusega tegeletakse ka lisaeelarves.

«Lisaeelarves näeme täiendavalt ette 8 miljonit eurot investeeringud võrkudesse,“ lausus Kallas. Samuti nähakse lisaeelarvega ette veel 19 miljonit eurot investeeringuteks energiaväikelahendustesse.

«Soovime, et asjad liiguksid kännu tagant ära ja meil tuleks erinevaid nii päikesel, tuulel kui ka muudel taastuvenergia allikatel põhinevaid lahendusi juurde, mis oleksid seotud ka suurtarbimisega näiteks tehaste juures,» lausus Kallas. Ta täpsustas, et ennekõike võiks taastuvenergiat kasutama hakata tehased, mis kasutavad problemaatilisi energiaallikaid, näiteks gaasi.