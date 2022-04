Luminor: majanduskasv jääb tänavu ära

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla selgitas, et tavaolukorras oleks tänavu koroonast taastumise taustal Eesti majanduskasvuks kolm kuni neli protsenti, kuid toormete hinnatõusu ning geopoliitilise olukorra tõttu jääb kasv pea olematuks.

Nii langeb Luminori prognoosi kohaselt tänavu Eesti majanduskasv ühe protsendini, kuid järgmisel aastal tõuseb majandus juba nelja protsendini, sest selleks ajaks on uued tarneahelad sisse töötatud ja toormete hinnakasv vaibub. Keerulises majandusolukorras jõuab tarbijahinnaindeks Luminori prognoosi kohaselt tänavu 12%-ni, kuid rahuneb järgmisel aastal 3% juures, mil on kasutusele võetud alternatiivsed energialahendused ning toormeturud on uue olukorraga kohanenud.