Ipits: toidutööstus ja põllumajandus tuleb kinnitada elutähtsaks sektoriks

«Kuigi Eesti import ja eksport Ukrainast ja Venemaalt on väga väike, mõjutab see ikkagi ka meie põllumajandus- ja toiduainetööstuse sektorit. Nimelt Venemaa ja Ukraina on ühed peamised rahvusvahelised põllumajandustoodete ja tootmissisendite eksportijad,» ütles Veljo Ipits toiduainetööstuse aastakonverentsil tehtud pöördumises.

«Teravilja kättesaadavus on toidutootmise alus, mille mõju ulatub söötadest kuni leiva hinnani. Seega on nüüd kogu Euroopa põllumajandussektoril vastutusrikas roll maandada võimalikke toiduainete tarneraskusi olukorras, kus väetiste ja loomasöötade kättesaadavus on samuti küsimärgi all,» rääkis Ipits.

Ipits kinnitas, et tootjad tunnevad praegu raskusi ka pakendite tarnimisega. Tohutu globaliseerumine tarneahelates tähendab praegu seda, et Venemaa vastu määratud sanktsioonid mõjutavad ringiga ka meie tootjaid.

«Sõja algusest saadik on ettevõtjad korduvalt esitanud küsimusi, kuidas on tegelikult garanteeritud Eesti toidu julgeolek, toiduga varustamisega kindlustamine, kaardistatud kriisiolukorras Eesti-sisesed tarneahelad, korraldatud riigis toiduvaru,» jätkas Ipits.

«Meie käest on küsitud, kuidas saame praeguses sõja-kriisiolukorras hakkama. Mõjud seoses agressorile kehtestatud sanktsioonidega hakkavad ka meie ettevõtjateni jõudma, hetkel töötame juba kasumita või suisa kahjumis,» lisas ta.

Toiduainesektori suurimad mõjutegurid on energiakandjate ülijärsud hinnatõusud ja edasine kättesaadavus; toorainete hinnatõusud ja kättesaadavus ning pakendite ja etikettidega seonduvad tarneraskused.

«Väga raskeks on muutunud rohepöörde elluviimine toidusektorit puudutavas osas. Olukord, kus toidutootjatelt ei ole võimalik sisendite hinnatõusust tingitud tootmiskulude kasvu täies mahus lõpphinda üle kanda, kuna tarbija ei suuda seda vastu võtta, ning ettevõtted töötavad nullkasumi või kahjumiga, ei ole võimalik teostada rohepöördega seonduvaid suuri investeeringuid, need tuleb edasi lükata,» arvas Ipits.

«Oleme valitsusele teinud ettepaneku kinnitada toidutööstus (ja põllumajandus) elutähtsaks sektoriks ehk lisada elutähtsa teenuse osutajatele nimekirja, et oleks tagatud toidutootmine. Samuti peaksime olema kaitstud tarbijate nimekirjas, et olla vajadusel varustatud energiakandjatega. Nii gaasi kui elektri kui kütuse osas oleme teinud valitsusele ettepanekuid hinnatõusu kompenseerimiseks, et vähendada tarbijatele toiduainete hinnatõusu,» lisas ta.