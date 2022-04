Ukrainlased taastasid otseside Tšornobõli tuumajaamaga

Peadirektor tervitas telefoniside taastamist Ukraina riikliku tuumaenergiainspektsiooni (SNRIU) ja Tšornobõli tuumaelektrijaama vahel. Ta ütles, et see on järjekordne oluline samm Ukraina regulatiivse kontrolli taastamise protsessis 1986. aasta õnnetuspaiga üle, kus praegu asub mitu radioaktiivsete jäätmete käitluskohta.

Vene väed vallutasid Tšornobõli tuumajaama 24. veebruaril ja hoidsid seda viis nädalat, enne kui 31. märtsil lahkusid. Ukraina teatas IAEA-le 10. märtsil, et on kaotanud kontakti tuumaelektrijaamaga. Regulaator sai jätkuvalt teavet Tšornobõli olukorra kohta tehase kõrgema juhtkonna kaudu.

«See ei olnud ilmselgelt jätkusuutlik olukord ja on väga hea uudis, et regulaator saab nüüd vajaduse korral otse tehasega ühendust võtta,» ütles peadirektor Grossi. Usaldusväärne suhtlus regulaatoriga on üks seitsmest tuumaohutuse ja -julgeoleku vältimatust tugisambast, mille ta Ukraina konflikti alguses visandas.

Peadirektor kavatseb selle kuu lõpus minna IAEA ekspertide missiooniga Tšornobõli, et viia läbi tuumaohutuse, -julgeoleku ja radioloogilised hinnangud, tarnida elutähtsaid seadmeid ja parandada sealse agentuuri kaugseiresüsteeme.

Ukraina 15 töötavast reaktorist neljas tuumaelektrijaamas on Ukraina teatel praegu võrku ühendatud seitse, nende hulgas kaks Venemaa kontrolli all olevas Zaporižžja tuumaelektrijaamas, kaks Rivnes, kaks Lõuna-Ukraina tuumaelektrijaamas ja üks Hmelnõtskis. Ülejäänud kaheksa reaktorit on suletud regulaarseks hoolduseks või hoitakse reservis. Ohutussüsteemid neljas tuumaelektrijaamas töötavad.