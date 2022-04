Aktiva Finantsi juhatuse liikmeks sai Oliver Markvart

Baltikumi juhtiv finantsteenuste infrastruktuuri ettevõte Aktiva Finants on viimase kolme aasta jooksul investeerinud uute ettevõtete omandamisse ja pankade krediidiportfellidesse üle 100 miljoni euro.

«Seoses tegevuse laienemisega vajame me rohkem panustamist kontserni tasemel. Me oleme oma ärimahte väga oluliselt kasvatanud ning enamus meie tuludest tuleb täna väljastpoolt Eestit ning väljastpoolt inkassotegevust. Meie kontsern peab täna viit erinevat litsentsi neljas riigis ning regulatsioonide maht ja kasv ning üldiselt ebamäärane olukord maailmas on üha suuremaks väljakutseks investeeringute juhtimisel,» ütles Aktiva Finantsi juhatuse esimees Ülar Maapalu BNS-ile.