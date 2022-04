Elutähtsate varude eest vastutaja saab uue juhi

«Riik on pannud varude keskusele kõrged ootused, et lisaks väga edukalt tagatud vedelkütusevarudele oleks meil kindlus ka teistes strateegilistes valdkondades. Lähema aja suuremad väljakutsed on maagaasi ja apteegiravimite varu moodustamine. Riigi tegevusvarud on osa julgeolekust ning vastase heidutusest,» lausus Leppiman.