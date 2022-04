Sõda kergitab autode hindu ja pikendab tarneaegu

Eestis Toyota ja Lexuse sõidukeid müüva Amservi juhatuse liikme Margus Nõmmiku sõnul on sõiduautode tarneajad olnud pikemad juba mõnda aega, sest koroonaajal suleti komponentide tarneprobleemide tõttu isegi tehaseid ning sõda Ukrainas annab probleemidele hoogu juurde ja takistab tootmise taastumist. «Toorme ja osaliselt ka komponentide tootmine on raskendatud või hoopis peatunud, aga praegu on sõja otsest mõju veel raske hinnata,» ütles Nõmmik. «Tean, et teatud tootjad on juba sõja mõju otseselt tunda saanud, kuid kuna Toyota tehased asuvad mööda maailma laiali, siis siiani on vaid mõne mudeli tarne pikemaks veninud.»