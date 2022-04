Baltika vähendas esimeses kvartalis kahjumit 1,3 miljonile eurole

«Numbritele lisaks on oluline teada, et eelmise aasta esimeses kvartalis olid meie poed Leedus ja Lätis pea täielikult suletud. Samuti vähendasime võrreldes aastatagusega kaupluste arvu 19 võrra 29 kaupluseni ning oleme müünud pea täielikult läbi veel eelmise aasta alguses müükidest suure osa moodustanud Baltmani ja Montoni toodangu. Selle aasta esimeses kvartalis on meie klientide tarbimiskindlust samas oluliselt mõjutanud veebruaris alanud sõda Ukrainas,» märkis Perini pressiteates.