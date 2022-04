Elektritootjad tegid märtsis Elektrilevi võrgus rekordi

«Tunnustame kõiki, kes selle erakordse tulemuse taga on ehk esiteks tublisid taustajõude, kes on tänu oma heale tööle võimaldanud aasta jooksul nii suurel hulgal päikesetootjatel Elektrilevi võrguga liituda ja loomulikult ka kõiki elektritootjaid. Oleme rõõmsad, et huvi väiketootmise vastu on endiselt erakordselt kõrge. See kõik aitab meil vähendada elektrikadusid võrgus ning hoida võrgutasud stabiilsed ja vähem oluline ei ole ka kõigi panus rohelisemasse keskkonda,» kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.