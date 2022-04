Kreeklased arestisid Vene naftatankeri

Rannavalveametnikud ütlesid, et laeva arestimise korralduse andis välja riigi rahapesuvastane amet vastavalt juhistele sanktsioonide kohta, mille Euroopa Liit ja NATO kehtestasid Venemaale Ukraina sissetungi tõttu, teatas Kathimerini veebiväljaanne.

Allikate kohaselt oli Vene lipu all sõitev Pegas teel Peloponnesosele, et tankida naftalast teisele laevale, kui ebasoodsate ilmaolude tõttu tuli alusel otsida varju Evia lahe lõunaosas asuva mereäärse Karystose linna lähedalt, kus alus ka kinni peeti.

Reuters teatas, et laeva pardal on 19 meeskonnaliiget, kuid viitas ka rannavalveametnikule, kes väitis, et laev küll konfiskeeriti, kuid mitte selle naftalast.