Yellen kohtub Ukraina peaministriga, kuid hoiab venelastest eemale

Washingtonis leiavad sel nädalal reedeni aset Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kohtumised. Tegemist on virtuaalsete ja näost näkku kohtumiste segaformaadiga.

Yellen korraldab teisipäeval rahandusministrite, rahvusvaheliste arengupankade ja teiste institutsioonide vahelised kõnelused, mis keskenduvad ressursside kasutamisele, et tulla toime toidujulgeoleku väljakutsetega.

Allika sõnul osaleb USA rahandusminister ürituse avamisel, kus on kohal ka Ukraina peaminister. Samal ajal ei kavatse Yellen osaleda G20 riikide nõupidamistel, kui nendest peaksid osa võtma ka Venemaa esindajad.

USA president Joe Biden on väljendanud seisukohta, et Venemaa tuleb olulisemate tööstusriikide foorumilt G20 välja visata.

Eeldatavalt kasutab Yellen selle nädala kohtumisi koostööks liitlastega, et suurendada majanduslikku survet Venemaale, leevendades samal ajal selle kõrvalmõjusid. Samuti on kõne all ülemaailmse miinimummaksukokkuleppe rakendamine ning toidujulgeoleku küsimused.