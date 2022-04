Venemaa haub kättemaksu finantssanktsioone kehtestanud riikidele

Vene keskpanga juhi Elvira Nabiullina sõnul ei ole keskpank leidnud veel uusi võimalusi- varude hoiustamiseks. Esmaspäeval Moskvas parlamendikomisjoni ees kõneldes ütles ta, et on liiga vara teha järeldusi, mida Venemaa peaks teisiti tegema.

«Peame vaatama tulevikku, kuid hetkel on mul raskusi konkreetsete ettepanekute tegemisega,» ütles ta. «Likviidseid reservvaluutasid emiteerivate riikide nimekiri on piiratud ja just nemad on võtnud kasutusele vaenulikud meetmed ja piiranud meie juurdepääsu.»