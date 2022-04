Komsomolskaja Pravda kirjutab, et kuigi peamised toidukaubad on Venemaal kodumaised, moodustab välismaine importkaup kauplustes pakutavast umbes neljandiku. Ja kuigi importkaup ei ole tingimata see, ilma milleta elada ei saa, siis on inimesed sellega harjunud ning kauba puudumine tähendab elukvaliteedi langust.

Näiteks Itaalia pasta on täiendus kodumaistele makaronidele. Lisaks sõltub importkaupade osa kaubanduskettides paljuski regioonist. Nii näiteks ei ole Venemaa poolt okupeeritud Krimmis importkaupu peaaegu üldse, kuid Smolenski oblastis on nende osakaal üle 80 protsendi. Siin muidugi tuleb arvestada, et tegemist on Valgevene lähedusega ning sealt see import peamiselt tulebki, kuna nii on mugavam ja odavam. Arvestades Valgevene seotust Venemaaga, pole põhjust sealt tulevat importi ka üle tähtsustada.

Mida siis aga välismaalt Venemaale tuuakse?

Troopilised puuviljad

See on peamine artikkel, sest kasvõi banaane Venemaal ei kasva. Ja kui ka mõned troopilised puuviljad Venemaal kasvavad, siis seda lõunas ning kogu riigi vajaduste rahuldamiseks sellest ei jätku. Nii on tsitruselised ning banaanid Venemaal 100-protsendiliselt sisse toodus. Suures osas ka aprikoosid, sest need on külmakartlikud ning kodusmaist saaki ei pruugi alati saada.

Väljaanne märgib, et kuigi rubla ametlik kurss on Ukraina ründamisele järgnenudsuurest kukkumisest taastunud, siis transpordiküsimus muutub üha keerulisemaks. Transpordifirmad, mis Ladina- Ameerikast kaupa Venemaale vedasid, on transpordist keeldunud.

Puuviljade peamiseks impordipartneriks on Venemaal Türgi, kust tuleb suurem osa tsitruselisi ning väljaanne märgib, et transpordiprobleeme Türgiga ei ole.