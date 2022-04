Omniva ja hiinlaste ühine e-kaubandusfirma pannakse kinni

Post11 on Omniva ja Hiina suurima erakapitalil põhineva kullerfirma S.F. Express poolt 2015. aastal asutatud ühisfirma, kus töötab 27 töötajat. Ettevõte pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kätte toimetamiseks üle kogu maailma. Ühisettevõte on aastate jooksul olnud S.F. Expressile oluline strateegiline partner.

Post11 on pakkunud erinevaid logistilisi lahendusi e-kaupade käitlemiseks läbi globaalsete posti- ja kommertskanalite ning oma Euroopa terminalide võrgustiku. Tallinna terminal on olnud strateegiliseks asukohaks eelkõige Venemaa, Ukraina ja Valgevene suunalisteks kaubatarneteks, mis on aga saanud oluliselt mõjutada Ukraina-Vene sõjast.