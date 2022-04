Nordica võtab kasutusele esimese 180-kohalise lennuki

Seni on grupp keskendunud regionaalsete liinide teenindamisele suuremate lennufirmade ülesandel just väiksemate, CRJ900 ja ATR72 lennukitega ning seda Xfly kaubamärgi all. 180-kohalise lennuki lisamine lennukiparki avardab ärivõimalusi NAGi jaoks täiesti uues turusegmendis ka Eesti turul, teatas lennufirma.

Sisenemist uude turusegmenti on ette valmistatud terve koroonapandeemia jooksul, et olla valmis «uue normaalsuse» saabumiseks. Airbus A320 lennukit hakatakse käitama Nordica lennuettevõtja sertifikaadil, mille alt hallatakse praegu ühe CRJ900-ga Rootsi siseliini, kohaliku omavalituse riigihanke korras.

Nordic Aviation Groupi esindaja Jan Palmer ütles, et tegu on grupi jaoks loomuliku arenguga. «Pärast kuut aastat edukat tegutsemist regionaallendude turul väiksemate lennukitega oleme valmis sisenema oluliselt laiemasse ja võimalusterohkemasse turusegmenti. See loob ettevõttes nii uusi ärivõimalusi kui ka väärtuslikku lennunduskompetentsi kogu Eestis. Suured kommertslennufirmad keskenduvad üha enam oma prioriteetsetele tegevustele ja regionaalse iseloomuga lennuoperatsioone ning lisamahte lennuhooaja kõrgperioodil, ostetakse sisse just meiesugustelt ettevõtetelt.»