Riigikohus ei võtnud võlgades sipleva Kruuda kaebust arutusele

Mullu oktoobris kuulutas Tartu maakohus välja Oliver Kruuda pankroti. Avalduse pankroti kuulutamiseks tegi kohtule mullu mais Marcel Vichmanni ettevõtte Best Idea OÜ, kuna Kruuda pole tasunud talt kohtuga välja mõistetud 15 miljoni euro suurust võlga.

Kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti Vichmanni Best Idea kasuks 15 miljonit eurot, jõustus 2020. aasta septembris. Otsuse kohaselt võttis Kruuda isiklikult ja AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Vichmanni äriühingute ees.

AS Rubla, endise nimega Tallinna Piimatööstuse AS ja Tere AS olid alates 2015. aastast likvideerimisel ning on pankrotistunud.

Vichmanni ettevõtte avalduse kohaselt on Kruuda ka kohustuste täitmisest hoidumiseks end varjanud ja võõrandanud kogu oma vara.

Tänavu jaanuaris jättis Tartu ringkonnakohus jättis rahuldamata Kruuda kaebuse tema kohta käiva pankrotimääruse vaidlustamiseks, sest leidis, et Kruuda põhihuvide kese asub Eestis, vaatamata tema viibimisele Iirimaal.

Kruuda vaidleb vastu

Kruuda vaidlustas tema kohta Tartu maakohtus mullu 19. oktoobril tehtud pankrotimääruse täies ulatuses ning rõhutas, et maakohus kohaldas ebaõigesti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust maksejõuetusmenetluse kohta (edaspidi ELi määrus).

Kruuda väitis, et Iiri kohus kuulutas tema pankroti välja mullu 28. juunil, seega puudus maakohtul pädevus põhimaksejõuetusmenetluse alustamiseks ning ajutise halduri määramist mullu 7. juunil ei saa ELi määruse järgi lugeda maksejõuetusmenetluse algatamiseks.

Lisaks tõi Kruuda välja, et kuna ta on elanud vähemalt üle kuue kuu Iirimaal, on seal ka tema põhihuvide kese ning maksejõuetusmenetluse läbiviimise pädevus kuulub Iirimaa kohtule. Tartu ringkonnakohus leidis, et pankrotimenetluses kohaldatakse Eesti õigust ning jättis muutmata Tartu maakohtu määruse, millega kuulutati välja Kruuda pankrot.

Varjab enda asukohta

Ringkonnakohtu arvates tuleb Kruuda põhihuvide keskme määramisel arvestada sellega, et tema kohustused on tekkinud pikaajalisest äritegevusest Eestis. Pärast kohustuste tekkimist ei ole ta püüdnud leida lahendusi, vaid sooviga hoiduda kohustuste täitmisest kõrvale varjas enda asukohta, tõdes kohus.

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et maakohus on tuvastanud õigesti, et Kruuda hoidis kõrvale kohustuste täitmisest, varjas end võlausaldajate eest ja eelduslikult just sel eesmärgil lahkus Eestist. Varasemal perioodil on ta võõrandanud talle kuuluva vara oma lähikondsetele, sealhulgas seotud äriühingutele. Kruuda pankrotihoiatuse vastuvõtmisest kõrvalehoidumise eesmärgiks on olnud lükata pankroti väljakuulutamist edasi kuni vara tagasivõitmise tähtaegade möödumiseni, tõdes kohus.

Ringkonnakohtu määrus Oliver Kruuda pankroti väljakuulutamise osas on lõplik ja sellele ei saa esitada määruskaebust riigikohtule.