Majanduse lühiuudised

Euroopa Liit võtab pihtide vahele Vene suurima panga

Euroopa Liidu järgmine Venemaa-vastaste sanktsioonide voor võtab sihikule Venemaa pangad, iseäranis Sberbanki, ütles Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen (pildil) Saksa ajalehele Bild am Sonn­tag. «Me vaatame terasemalt pangandust, eriti Sberbanki, mis moodustab 37 protsenti Venemaa pangandusest,» lausus ta. Senised sanktsioonid on säästnud Sberbanki ja Gazprombanki, et Euroopa riigi saaks Venemaale gaasi eest maksta. Von der Leyen märkis, et sanktsioonide alla võib minna ka nafta. «Seda ei tohi juhtuda, et Vladimir Putin kogub raha kõrgematelt kütusehindadelt,» rääkis ta. «Meie prioriteet on kahandada Putini tulu.» Reuters/PM