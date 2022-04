Nii üüri- kui kinnisvarahinnad on tõusnud

Võrreldes 2021. aasta viimast kvartalit 2010. aastaga, on majahinnad tõusnud üüridest kiiremini 19 liikmesriigis, kasvu on hinnad näidanud kokku 24 liikmesriigis. Vaid kolmes liikmesriigis on majahinnad langenud. Enim on elumaja hinnad tõusnud Eestis, 156 protsenti. Järgneb Ungari 128 protsendiga ja Luksemburg 124 protsendiga.