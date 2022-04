Esmaspäevane elekter on tänasest palju kallim

Esmaspäevane keskmine elektrihind on Eestis 8,7 senti kilovatt tunnis võrreldes tänase 4,7 sendiga. Kõige odavam on nädala esimesel päeval elekter kella 15-16ni, kui see maksab 4,5 senti kilovatt-tunnist ja väga kallis kella 20-23ni, kui megavatt-tunni särtsu eest tuleb letti laduda 160 eurot ehk 16 senti kilovatt-tunnist. Kui aga elektrit hinna võrrelda läinud esmaspäevaga, siis on see 13,8 sendi asemel 8,7 senti kilovatt tunnist.