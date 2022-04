Lihtne nipp võib aidata tööle saada: isegi kasutatud kirjastiil võib mängida olulist rolli

CNBC Make It toob välja seitse soovitatavat fonti. Nendeks on Arial, mis sobivat eriti juhul, kui tahetakse saavutada edu loovalal või turunduses. Paljud peavad väga loetavaks Georgiat, mistõttu ka New York Times kasutab just seda kirjastiili. Helvetica tundub paljudele elegantne ja moodne. Tahoma võiks sobida neile, kes soovivad läbi lüüa tarkvara kirjutamisega. Resume Writing Services juhatuse esimehe isiklik lemmik on vana hea Times New Roman. Trebuchat MS sobiks esimesele töökohale kandideerijale, kus vaid üks lehekülg tuleb täita kogemuste, oskuste ja saavutustega. Kui aga kirjutada on palju, siis väikeses kirjas või arvutiekraanilt on mõnus lugeda Verdanas kirjutatut.