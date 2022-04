Kindlustusfirma: liikluskindlustuspetturid on pahatihti BMW-juhid

Ergo kindlustus puutub aastas kokku sajakonna kindlustuspettusega, millest osa jõuab kriminaalmenetluseni – enamasti on juhtumid seotud liiklusega, levinuim skeem on võltsida õnnetuse toimumise täpset aega ja patustajad on seejuures suurelt jaolt BMW-juhid.