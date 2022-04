Kindlustuspettuste hitid: fantoompõder ja õnnetuse ajal tehtud e-kindlustus

Kindlustuspettuste arv on võrreldes kõikide juhtumitega väike - ERGO kindlustuses koguneb neid ühe aasta peale umbes 100, millest osa jõuab kriminaalmenetluseni. Kõige enam selliseid juhtumeid on seotud liiklusega ja üks levinuim skeem on võltsida õnnetuse toimumise täpset aega.

Näiteks sõitis üks juht Lõuna-Eesti väikelinnas otsa pargitud autole. Kui ta kahjuteate esitas selgus, et tema auto liikluskindlustus oli kehtima hakanud vaid mõned tunnid enne juhtunut. Uurimisel tuli välja, et süüdlane oli kokkupõrke aega valetanud ja lepingu sõlmis ta tegelikult pärast õnnetust. Nii pidi ta kindlustusele maksma kogu kannatanule hüvitatud kahju. Kokku vähemalt 6000 eurot kaotust ja häbimärk krediidiajaloos, mida saanuks vältida, kui ta oleks ausalt teinud 5-eurose kuumaksega kindlustuse.

«Meie kahjukäsitlejad ja uurija on väga kogenud, 10 või rohkemgi aastat oma valdkonnas töötanud spetsialistid, kes oskavad kahjujuhtumeid käsitledes avastada, kui miski ei klapi kliendi selgitusega juhtunust,» rääkis ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts, kelle sõnul joonistub liikluspettustest välja korduv kelmi profiil. «Tavaliselt on tegu noore juhi ja kallimate sõidukitega. See on küll stereotüüpne, kuid paraku vastab see tõele – BMW juhid on kindlustuspettustesse segatud sagedamini, kui teiste markidega liiklejad.»

Kokkupõrge fantoompõdraga

Õnnetusjuhtumite toimumisaega on üritatud valetada ka metsloomadega juhtunud õnnetuste puhul. Näiteks teatas üks ERGO klient, et põrkas teel sokuga kokku vaid loetud tunnid pärast seda, kui oli sõlminud Põdrakasko, mis hüvitab autoomanikule suurulukiga kokkupõrkel tekitatud kahju. Tutvunud juhtumi asjaoludega veendus uurija, et kogu lugu oli lavastatud ning tegelikult toimus õnnetus hoopis päev enne kindlustuse sõlmimist. Ette on tulnud ka juhtumeid, kus auto vigastuste põhjuseks on nimetatud kokkupõrget metsloomaga, aga uurija on leidnud netist fotod, kus kõnealuse sõiduki vigastused on kas varem tekkinud või ei vasta kokkupõrkele suure loomaga.

Lisaks kogemustele ja vaistule suureneb iga aastaga ka tehniliste vahendite hulk, mis aitavad kelmusi paljastada. «Järjest rohkem on sõidukitel pardakaamerad ja tänavatel valvekaamerad, mis toovad sündmustesse selgust. Internet on endiselt väga hea infoallikas, sest sinna talletatakse palju infot, mis võib tihti tunduda ebaoluline, kuid mis aitavad meie kahjujuhtumis sageli tõe päevavalgele tuua,» ütles Lepvalts.