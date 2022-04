Müller: keskpangal pole võimalusi energiahindu lühiajaliselt mõjutada

«Keeruline on täpselt numbritesse panna võimalikku mõju, mida Venemaa sõda Ukraina vastu tähendab Euroopa majandusele. Vaja on leida uusi tarnijaid gaasile ja naftale, aga ka mitmele teisele toormele, mida Euroopa ettevõtted on seni Venemaalt ostnud,» kirjutab Müller.

«Juba on lisaks energiakandjatele järsult kallinenud ka metallid ja toidutoormed. Valmis peame olema selleks, et kasvanud ebakindlus suunab tarbijaid ettevaatlikkusele suuremaid kulutusi tehes ning ettevõtjaid uusi investeeringuid planeerides. Selle kõige ulatus on veel ebaselge. Küll on aga üsna selge Venemaa agressiooni mõju hindadele – sõja tõttu on hinnatõus kiirem ja kiire hinnatõus kestab kauem,» lisab Eesti Panga president.

Tema sõnul on keskpankade peamine eesmärk hoida hinnatõus mõõdukas. «Sellest eesmärgist lähtudes seame paika nii intressimäärad pankadele kui kasutame ka teisi rahapoliitika hoobasid. Muutused intressimäärades, mis kehtivad pankadele raha hoiustades või keskpangast laenates, mõjutavad laenuraha hinda ka ettevõtjatele ja majapidamistele. Laenuraha hind ja kättesaadavus on omakorda viis, mille abil saab keskpank oma otsustega suunata majandustegevuse üldist aktiivsust ja lõpuks kaudselt ka sellega seonduvat hinnatõususurvet,» märkis Müller.

Kirjeldatud pikk ahel tähendab Mülleri sõnul, et keskpanga otsuste väljendumine aeglasemas või kiiremas hinnatõusus võtab omajagu aega. «Mõistagi ei saa keskpank lühiajaliselt mõjutada nafta, gaasi või toidutoormete hinda ning seetõttu välistada teatud perioodil taolist väga kiiret hinnatõusu, nagu me näeme seda praegu,» kinnitas Müller.

Siiski on Mülleri sõnul praeguses olukorras keskpangal tähtis roll hinnasurve alandamises. «Küll on aga tähtis, et keskpank reageeriks adekvaatselt olukorras, kus hinnasurve on muutumas püsivamaks. Just see on olukord, kus me praegu oleme. Keskpanga reaktsioon ei saa olla liiga aeglane ega ka rabistavalt äkiline, kuna see tooks kaasa probleeme finantssektoris ja laenuraha liiga järsu kallinemise laenuvõtjatele,» sõnas ta.

Oodata on EKP poliitika «normaliseerumist»

Euroala keskmisena ulatub tarbijahindade tõus märtsikuu andmetel 7,5 protsendini. See on kaugel Euroopa Keskpanga eesmärgist, mis on kaheprotsendiline hinnatõus keskpika aja jooksul. Eesti on enam kui 15-protsendilise hinnatõusuga seejuures veel märksa keerulisemas seisus.

«Võime olla üsna kindlad, et järgmisel ja ülejärgmisel aastal hinnakasvu hoog raugeb, kuid enam ei ole küsimus selles, et euroala majandus vajaks keskpanga täiendavat tuge. Seetõttu on euroala keskpangad juba lõpetanud täiendavad võlakirjaostud, mis me majanduse toetamiseks käivitasime koroonakriisi puhkedes 2020. aasta kevadel,» kirjutas Müller.