Kümned tuhanded IT-spetsialistid lahkuvad Venemaalt

Kuni 70 000 IT-spetsialisti, veebiarendajat ja tarkvarainseneri on pärast Ukraina sõja algust Venemaale selja pööranud. Sellest teatab New York Times viitega Venemaa tehnoloogiatööstuse allikatele. Lähitulevikus võib nendele järgneda veel 70 000 kuni 100 000 spetsialisti.

Kvalifitseeritud töötajate massiline lahkumine muudab põhjalikult Venemaa tehnoloogiasektorit, sest tärkav tööstus kaotab suure osa oma tööjõust.

Mõned spetsialistid lahkusid riigist, sest nad ei olnud nõus Venemaa sissetungiga Ukrainasse ja ei tahtnud enam elada Putini režiimi all. Nad kartsid, et neil ei lubata oma arvamust avaldada, kui nad jäävad riiki.

Ka ärilised motiivid mängivad rolli. Pärast Putini režiimi vastu kehtestatud sanktsioone lõpetasid paljud USA ja Euroopa ettevõtted toodete müügi Venemaal või blokeerisid juurdepääsu pangandus- ja internetiteenustele. Seetõttu ei saanud Venemaa IT-spetsialistid sageli enam juurdepääsu oma töö tegemiseks vajalikele programmidele või vahenditele. Ka palga saamine tööandjatelt muutus üha keerulisemaks.

Kuna nad töötavad suhteliselt tulutoovas tööstusharus, on paljudel IT-töötajatel piisavalt raha, et riigist lahkuda. Lisaks saavad paljud teha oma tööd sülearvuti abil kõikjalt, kus on internetiühendus.

Venemaa IT-spetsialistid on «osa globaalsest turust», tsiteeritakse artiklis Läti riskikapitalisti. «Nad töötavad kas globaalsetes ettevõtetes või on tehnoloogiaettevõtjad, kes püüavad ise luua ettevõtteid globaalsel turul.»

Ta lisas, et Venemaalt pärit oskustöölised on tuhandete kaupa põgenenud Armeeniasse, eriti pealinna Jerevani. Armeenia majandusministri Vahan Kerobjani hinnangul on Venemaalt Armeeniasse saabunud 43 000 inimest. Nende hulgas olid ka USA tarkvarafirma Miro töötajad, kes tšarterdas oma Venemaa töötajatele lennud Jerevani ja majutas nad kahes kesklinna hotellis.