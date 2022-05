AK ⟩ Tõnis Oja: inflatsioon sööb meie säästud ja kahandab reaalsissetulekut

Eelmise aasta märtsis oli Eesti kodumajapidamiste pangaarvetel kokku 9,8 miljardit eurot vaba raha. Tänaseks on inflatsioon selle ostuvõimet kahandanud ja sellest on järel vaid 8,3 miljardit. Inflatsioon on meie säästude ostuvõimest söönud poolteist miljardit eurot, mis on suurem summa, kui eelmisel aastal teisest pensionisambast välja võeti.