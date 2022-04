Twitter lubab peagi Muski ülevõtupakkumisele vastata

«Twitteri direktorite nõukogu vaatab ettepaneku hoolikalt läbi, et panna paika asjade käik, mis vastaks firma ja kõigi Twitteri aktsionäride parimatele huvidele,» ütles Twitter ja kinnitas, et sai Muskilt pakkumise, milles hinnati ettevõtte väärtuseks 43,4 miljardit dollarit.

Musk käivitas neljapäeval Twitteri vaenuliku ülevõtmise, pakkudes, et ostab 100 protsenti ettevõtte aktsiatest, selgub USA börsi andmetest.

«Ma investeerisin Twitterisse, sest ma usun selle potentsiaali saada kogu maailmas sõnavabaduse platvormiks ja ma usun, et sõnavabadus on toimiva demokraatia ühiskondlik imperatiiv,» ütles Musk. «Paraku olen pärast investeerimist aru saanud, et praegusel kujul ei edenda ega teeni firma seda ühiskondlikku kohustust. Twitter tuleb muuta eraettevõtteks.»