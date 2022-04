Elon Musk tahab Twitteri 40 miljardiga ära osta

Musk teatas plaanis Twitteri nõukogu esimehele saadetud kirjas ja info avalikuks tulles hüppas ettevõtte aktsia 12% üles, kirjutab CNBC. Musk ähvardas, et kui tema "lõplikku ja parimat" pakkumist vastu ei võeta, võib ta senise väikeosaluse maha müüa.

Musk avaldas varasemalt sel kuul, et on omandanud Twitteris 9,2-protsendilise osaluse, mis pani aktsia tõusma 27%. Twitter teatas siis, et Musk liitub ka juhtkonnaga, kuid hiljem mõtles ärimees ümber - ilmselt seetõttu, et juhtkonnas olles poleks ta saanud osalust üle teatud piiri suurendada. Enda sõnul investeeris ta Twitterisse, kuna peab seda globaalseks sõnavabaduse platvormiks ning leiab, et ilma sõnavabaduseta ei saa demokraatia toimida.

Nüüd teatas Musk, et Twitter peab börsilt lahkuma, kuna vastasel juhul ei saa see sõnavabadust teenida. "Tahan osta 100% Twitterist 54,2 dollari eest aktsia kohta, mis on 54% kõrgem hind kui päeval, mil alustasin ettevõttesse investeerimist, ja 38% kõrgem kui päeval enne mu investeeringu avalikustamist," kirjutas ta.