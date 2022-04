Lisaeelarve vastuvõtmine ootab LNG-terminali otsuste taga

Eelarvest on LNG-terminali ja üheteravatise gaasivaru soetamiseks eraldatud kokku ligikaudu 200 miljonit eurot. Ministri sõnul on LNG taasgaasistamise võimekusega laev tõenäoliselt kavas rentida ja sellega hakkab Eestis tegelema Elering läbi Soome ja Läti süsteemihalduritega loodava ühisettevõtte, kuid selle tehnilise ja sisulise ettevalmistusega veel tegeletakse.

Samuti eraldatakse lisaeelarvega raha tuumajaama rajamise võimaluste uuringute kiirendamiseks. Kui algselt anti töörühmale ülesanne esitada uuringute lõpparuanne 2024. aasta teiseks pooleks, siis lisaeelarve toel on kavas see tähtaeg tuua pool aastat varasemaks.

Tuumajaama otsus tuleb juba järgmisel aastal

«Selle aasta lõpuks peab olema valmis analüüs, mille alusel järgmiseks aastaks valitsus saaks teha kaalutletud otsuse tuumajaama rajamiseks Eestis. Kui on otsus, et Eestisse tuleb energiajulgeoleku tagamiseks uue põlvkonna tuumajaam, siis ekspertide hinnang praegu on, et see võiks valmis olla 2035. aastaks,» ütles minister.