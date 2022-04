Leedu peaminister: Baltikum saab hakkama ühe LNG-terminaliga, aga see on riskantne

«Hinnata on vaja mitte ainult terminali, vaid tervet taristut, sealhulgas Inčukalnsi, ja siis võivad riigid töötada ühe terve paketina. Selline stsenaarium ei oleks aga mugav, see ei oleks riskideta stsenaarium, mis eemaldaks surve,» ütles Ingrida Šimonytė raadiole Žiniu Radijas.

Šimonytė ütles märtsi lõpus, et Klaipėda LNG-terminalist ei piisa kõigi Baltimaade gaasivajaduse rahuldamiseks. Energiaminister Dainius Kreivys selgitas aga kolmapäeval, et peaminister pidas silmas Baltimaid koos Soomega, mis moodustavad ühise turu.

«Mis puudutab Baltimaid, siis jah, see terminal on täna piisav. Arvestades olemasolevat võimsust, ja aeg-ajalt võib-olla ka väikseid piiranguid suurtarbijatele, oleme me põhimõtteliselt kindlustatud,» ütles minister.