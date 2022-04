Valitsus peab ülioluliseks maailma metsade raadamise peatamist

Määruse eelnõuga esitatud algatuse eesmärk on ohjeldada metsade hävitamist ja metsade seisundi halvenemist, mis on põhjustatud EL-i tarbimisest ja tootmisest. See peaks eelduslikult vähendama ka kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja ülemaailmset elurikkuse vähenemist, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Algatuse eesmärk on minimeerida metsade raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud tarneahelatest pärinevate toodete tarbimist ja minna EL-is üle üksnes seaduslike ja raadamata kaupade ja toodetega kauplemisele.

Määrusega keelataks EL-i turule teatavad kaubad, näiteks palmõli, soja, puit, kohvi, kakao, veiseliha ja nendest valmistatud tooted, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et nende valmistamine ei ole põhjustanud metsade seisundi halvenemist ega metsamaa vähenemist. Samuti keelaks see samadel tingimustel nende ekspordi EL-ist.

Kavandatava määrusega kehtestatakse ettevõtetele ka kohustuslikud hoolsuskohustuse eeskirjad tagamaks, et EL-i turule sisenevad või väljuvad ainult nõuetele vastavad kaubad ja tooted. Määrusega tunnistataks kehtetuks EL-i ebaseadusliku puidu määrus, mis juba kehtestab EL-is puiduga kauplejatele kohustuslikud hoolsuskohustused.

Eesti hinnangul on maailma metsade raadamise vastu võitlemine ülioluline. Eesti leiab, et olukorra parandamiseks tuleks kaaluda probleemi lahendamist globaalsel tasandil, näiteks konventsiooniga. Esialgsetel hinnangutel on määruse täitmise kontrollimiseks pädevate asutuste juurde vaja täiendavaid töökohti.