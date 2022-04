Turvafirma: väetiste kõrged hinnad tekitavad uut liiki vargusi

Väetiste mitmekordsed hinnatõusud ning sõja sanktsioonidega kaasnevad tarneprobleemid on pannud põllumajanduse keerulisse olukorda, teatas G4S.

«Eesti põllumajandus- ja toidutootjad seisavad silmitsi üsna pretsedenditu väljakutsega, et tulla toime hüppeliselt kasvanud tootmiskulude ja tootmissisendite tarneraskustega,» ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Koja juhatuse liige Meeli Lindsaar märkis, et turul napib väetise pakkumisi ja kõrged hinnad selles segmendis paneb põllumehe raskete valikute ette. Kokkuvõttes kergitab see hindasid ja mis sügisel saab, ei oska keegi prognoosida. Põllumeestele tähendab see tema sõnul eelkõige palju ebakindlust.

«Kuna väetised on varasest rohkem hinnas ja mitmed põllumehed on väetist juba hooaja jagu ette varunud, oleks mõistlik väetisel ka silm hoolikalt peal hoida. Sellisteks juhtumiteks on spetsiaalne valvesüsteem, mis on mõeldud kohtadesse, kus puudub elektriühendus või kuhu ei saa vedada keerulisi videosüsteeme ja kaableid,» ütles G4S-i kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Tuule sõnul on keeruline olukord ka metallitööstuses. Kui möödunud aastal toimus üle kahe korra rohkem metalli vargusi kui 2020. aastal, siis uus aasta on alanud varaste jaoks veel aktiivsemalt. Metallivargusi on juba esimese kolme kuuga toimunud nii Ida-Virumaal, Raplamaal, Pärnumaal kui ka Saaremaal.

G4S-i turvalahenduste osakonna juhi Ramon Kaju sõnul võib varguste arvu tõusu põhjuseks olla tõsiasi, et ehitusmaterjalide hinnad on viimastel aegadel tõusnud.