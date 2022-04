Postimees võitis kohtus firmamüüjaid

Artiklis kirjeldati murekohti seoses krüptoturuga ning kirjeldati prantslaste petuskeemi. Muuhulgas mainiti ka tõele vastavat asjaolu, et Prantsusmaal pettuse toime pannud isikud ostsid endale Eesti firmamüüjalt äriühingu. Prantslastele äriühingu müünud isikud ei olnud Postimehe artikliga rahul ja pöördusid kohtusse, leides, et nende mainimine artiklis on lubamatu.

Kohus hagejatega ei nõustunud ja jättis hagi rahuldamata. Kohus leidis, et Postimees on olnud hoolas ning lugejatele ei jää muljet nagu oleks pettuse taga ka hagejad. Artiklis on välja toodud tõele vastav seos firmamüüjate ja prantslaste vahel ja seejuures rõhutatud, et firmade müük ei ole kuidagi ebaseaduslik tegevus. Kohus jättis rahuldamata hagejate andmete kustutamise nõude, varalise kui ka mittevaralise kahju nõude ja kõik kohtukulud hagejate kanda.

Kohtuotsus on praeguseks hetkeks ka jõustunud.