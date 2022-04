Saarte Liinide uueks juhatuse esimeheks saab Kaida Kauler

Saarte Liinide nõukogu esimees Jaano Vink ütles, et ettevõte on kenasti majandanud, kuid tõhusa tulevikustrateegia väljatöötamine nõuab pealehakkamist, indu ja soovi pühenduda. «Usun, et Kauleri mitmekülgne töökogemus erinevates riigile kuuluvates ettevõtetes aitab tal vaadata värske pilguga Eesti regionaalsadamatele ja panustada nende jätkusuutlikku arengusse,» selgitas ta valikut.

Kauleri enda hinnangul on Saarte Liinid hästi toimiv ettevõte. «Eesti on mereriik ning Saarte Liinid haldab 18 sadamat Abrukast Piirissaareni. Meie ülesanne on seda taristut hoida ja arendada, et elu saartel saaks toimida tõrgeteta,» ütles ta.