Riigikogu arutab riikliku olulise küsimusena energiakriisi

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka (Isamaa) sõnul tulevad arutluse alla Eesti valikud energiasõltumatuse tagamiseks nii lühi- kui pikaajaliselt. «Ühiskond karjub elektriarvete all. Valitsus peab andma selge poliitilise sõnumi, et tuuleenergiat on Eestile vaja. Mida rohkem me rohelist energiat toodame, seda paremat hinda suudetakse Eesti tarbijatele pakkuda,» rääkis Kokk.

Kokk lisas, et tänane julgeolekuolukord ja Venemaa gaasi hind on varasemat olukorda kardinaalset muutnud. «On vaja selget otsust, et Eestis ei tohi järgmisest aastast kasutada Venemaal toodetud gaasi ning selle lahenduseks peame sügiseks valmis ehitama LNG gaasi vastuvõtutaristu, ühenduse gaasitrassiga, rentima LNG laeva ja ostma piisavas koguses vedeldatud gaasi. Paraku on konkreetsete otsuste asemel seni välja saadetud ainult ministeeriumite pressiteateid,» ütles Kokk lisades, et Reformierakond ei tohi korrata 2014. aastat, mil LNG terminali ehitusest loobuti.