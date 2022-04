Gaasiterminali rajamine Paldiskisse saab hoo sisse

Veeldatud maagaasi (LNG) terminali ehitus lükatakse käima juba aprillis ja kuigi terminali äririsk on suur, teisiti me stabiilseid gaasitarneid Läänemere ümbruses projektis osalejate kinnitusel tagada ei suuda.

Alexela ja Eesti Gaasi omanikfirma Infortari ühiseesmärk on terminal tööle panna novembris, et tagada tarnekindlus juba enne saabuvat kütteperioodi. Terminalitaristu hind ulatub 40 miljoni euroni ja esimesed suuremad investeeringud näiteks ehitusel vajamineva terase ja pika tarneajaga seadmete ostmiseks on juba tehtud.