Kariņš: Läti on poliitiliselt valmis Vene elektrivõrgust lahkuma

Tema sõnul tehakse praegu kõik, et kiirendada Vene-Valgevene elektrivõrguga desünkroniseerimise protsessi, kuid selle jaoks on vaja teist Poola ja Leedu vahelist ühendust, mida alles ehitatakse.

Ta ütles, et valitsus on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele 2 TWh jagu maagaasi täiendava ostmiseks, et tagada elektritootmise usaldusväärsus aastatel 2022-2023. Tehnilisi ettepanekud selle ostu elluviimiseks valmistab majandusministeerium koostöös rahandusministeeriumiga ette valitsuse järgmiseks istungiks.

«Praegustes tingimustes on palju riske, mistõttu on oluline, et riik, ühiskond, ettevõtjad oleksid nende eest kaitstud. Kontseptuaalne otsus on tehtud ja see strateegiline maagaasivarud on võimalik lähiajal soetada,» ütles minister.