Eesti Pank: inimeste soov tööturul osaleda mullu kahanes

Hõivatute osakaal tööealiste ehk 15–74 aastaste Eesti elanike hulgas oli 2021. neljandas kvartalis veel madalam kui 2019. aasta lõpus. Vaatamata sellele, et hõive ei ole taastunud täielikult kriisieelsele tasemele on ka Eesti hõivemäär Urke sõnul endiselt Euroopa Liidu võrdluses üks kõrgemaid.

2021. aastal taastus eelkõige erasektori hõive, kuna just erasektori ettevõtted olid need, mis said kriisist enim kannatada. Eraettevõtete palgatöötajate arvu kasv küündis maksu- ja tolliameti andmetel neljandas kvartalis 4 protsendini.

«Ligi 2 aastat väldanud koroonapandeemia ja sellega kaasnenud piirangud on tööhõive struktuuri Eestis üsna märgatavalt muutnud. Suurenenud on vajadus teenuste järele, mida pakub valdavalt avalik sektor – näiteks tervisehoid, sotsiaalhoolekanne ja haridus. See omakorda tähendab seda, et hõivatute arv nendes valdkondades on suurenenud,» märkis Urke.