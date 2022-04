Ametnikud: Venemaa taastumine sanktsioonidest võtab aastaid

«Kui sanktsioonid jäävad praegusele tasemele, võtab ülesehitamine umbes kaks aastat, mitte vähem,» ütles ta Vene uudisteagentuuride vahendusel. «Seejärel peame tegelema palju aastaid taastamisega, sest me räägime terve rea impordkaupade asendamisest.»

Kudrin ütles ka, et inflatsioon võib kiireneda aasta lõpuks 20 protsendini.

President Vladimir Putini väitel on Vene majandus tulnud Ukrainasse tungimisele järgnenud sanktsioonidega toime.

Ökonomistid usuvad aga, et sanktsioonide hullem mõju on alles ees ja Venemaa, mis on sõltunud suuresti imporditud tootmisvahenditest ja tarbekaupadest, satub sügavasse majanduslangusesse.